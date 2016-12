Glühwein, Kinderpunsch und Kekserl - gemeinsam für das St. Anna Kinderspital

15.12.2016, 21:02 Uhr

Billa-Mitarbeiterinnen aus Grafenwörth organisieren Punschstand

Mit viel Einsatz und Herz organisierten die Billa-Mitarbeiterinnen Gisela Bierbaum und Dietlinde Quixtner am 14. und 15.12. zum ersten Mal einen Punschstand am Parkplatz der Billa-Filiale Grafenwörth und dank tatkräftiger regionaler Sponsoren wurde die Aktion ein voller Erfolg: Zwei Tage mit Glühwein, Punsch und guter Laune brachten 1.761.- Euro ein – der Betrag geht in voller Höhe an das St. Anna Kinderspital in Wien.

Es war ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen wohlwollenden Unterstützern: Die Freiwillige Feuerwehr Seebarn stellte die Punschhütte zur Verfügung, der Weinhof Ulzer den Glühwein und die Kochgeräte und die Filiale Billa Grafenwörth den Platz, sowie Knabbersachen und Kekserl. Weiters hatte sich die Bäckerei Bartl mit Lebkuchenherzerln eingestellt und die Fa. Schwartz sorgte für die Bewerbung.„Es ist schön, regionale Aktionen zu unterstützen – da sind wir gerne dabei und haben gleich zugesagt, als uns Frau Bierbaum kontaktierte“, sagt Andi Ulzer, der kostenlos den Glühwein und die Kochgeräte beisteuerte. Die Organisatorin Gisela Bierbaum ist sehr zufrieden mit dem Erfolg und ergänzt: „Was mich besonders freut, sind nicht nur die vielen Besucher unseres Punschstandes, sondern auch, dass Menschen, die zum Punschtrinken keine Zeit hatten, im Vorbeigehen etwas in unsere Spendenbox für das St. Anna Kinderspital geworfen haben, einfach so.“Diese gelungene Vernetzung innerhalb der Region brachte bei allen Beteiligten große Zufriedenheit und die Zuversicht, dass es nächstes Jahr auch wieder einen gemeinsamen Punschstand geben wird.