KreaMont macht Wissen 2

Die Kreamont Schule präsentiert den wunderbaren Film „Awake – ein Reiseführer ins Erwachen“

am 3. März um 19.30 im Musikschulsaal St. Andrä-Wördern, Greifensteiner Straße 22

Die Filmemacherin Catharina Roland ist anwesend und berichtet nach dem Film von ihrer unglaublichen Reise!

Awake - Dieser Film hat das Potential Dein Leben zu verändern!

Die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir in einer Art Winterschlaf.

Wir funktionieren zwar, sind aber getrennt von der Quelle unseres Seins.

Was können wir tun, um aufzuwachen?

Mit dieser Frage im Gepäck machte sich Catharina Roland auf eine spannende

und abenteuerliche Reise zu zahlreichen Visionären und spirituellen Lehrern

die helfen, unsere scheinbar verlorene Ganzheit wiederzuentdecken."



Eintritt: €14.- (zugunsten der Kreamont Schule)

Tickets in der Kreamont Schule (an Schultagen Mo+Do 8-12) und am Gemeindeamt!



Wir freuen uns auf Euer Kommen!