(Musik)-Kabarett mit FLO & WISCH - "Amergia" in der Lössiade!

Mit ihrem dritten (Musik-)Kabarettprogramm setzen FLO UND WISCH, die Gewinner von VIKTOR GERNOTS WIENER KABARETTFESTIVAL 2014 und der ENNSER KLEINKUNSTKARTOFFEL 2015 unter der Regie von Prof. Joesi Prokopetz ihren Höhenflug fort, der sie letztlich nach „AMERIGA“ bringt. Ob nach der Nominierung zum Österreichischen Kabarettpreis nun der Comedy-Oscar folgt, wissen bis jetzt allerdings nur der liebe Gott und die NSA.

Wann: am Sa. 11. März 2017Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf: ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 18,-freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: