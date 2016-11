So viele Wünsche an's Christkind

25.11.2016, 21:35 Uhr

Atzenbrugger Adventmarkt öffnet im Schlosspark seine Pforten.

ATZENBRUGG. "Wenn's schneien würde, wär's perfekt", sagt Vizebürgermeisterund blickt in den Himmel. Doch, auch wenn Adventmarkt-Organisatorinbei Petrus ein gutes Wort für's Wetter eingelegt hat – Wünsche gehen eben nicht immer in Erfüllung.Alle zwei Jahre findet im Schlosspark der traditionelle Adventmarkt statt, die Bezirksblätter wollten von den Besuchern wissen, was sie sich vom Christkind wünschen. "Weiße Weihnachten. Auch, wenn das jetzt ganz altmodisch klingt", lacht. Wunschlos ist, die jedoch der der festen Überzeugung ist, dass es "ein Christkind gibt" und es einfach nur ein sehr schönes Familienfest werden soll". "Gesundheit" soll's fürsein,antwortet: "Ich habe Wünsche, die einfach unerfüllbar sind". Mehr wollte er aber nicht verraten, so auch, Obmann der Pfadfinder: "Das kann ich nicht sagen, obwohl mehr Pfadfinder – das wär fein". Bei der Eröffnung am Freitag begrüßte Mandl auch viele Ehrengäste, wie LA, Bezirkshauptmann, Bürgeremistersowie die Bürgermeisterund a.D.. Bedankt hat sich die Organisatorin beiundfür ihr Engagement und ihren Einsatz.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier