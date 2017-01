SPÖ Maskenball

28.01.2017, 12:26 Uhr

Pfarrer Clemens Maier war ebenso gekommen, wie SPÖ Landtagsabgeordnete Doris Hahn, VP- geschäf. Gemeinderätin Ricarda Öllerer und traditionell eine Abordnung der FF Sitzenberg diesmal unter der Führung von Altkommandant Franz Müllner.Zu späterer Stunde kam noch hoher Besuch „zum alten Drahrer“ in die Neustift. SPÖ Nationalrat Anton Heinzl kam in Begleitung von Landtagsabgeordneter Heidemarie Onodi und SPÖ Regionalmanager Harald Ludwig. Es wurde fest getanzt und die Stimmung war toll. Lose wurden verkauft, dabei es gab schöne Sofortgewinne. Bei der Verlosung in der Mitternachtspause gewann Verena Pfiel den Hauptpreis.Quelle: www.oe-news.at