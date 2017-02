"Ahoi", auf der Boot Tulln

15.02.2017, 13:43 Uhr

Die größte und vielfältigste Boots- und Wassersportfachmesse in Zentral- und Osteuropa findet von 2. bis 5. März 2017 in Tulln statt.

TULLN (red). „Wassersport Total“ lautet das Motto der Austrian Boat Show und diese geht in Kürze wieder in Tulln an der Donau vor Anker. Die Boot Tulln ist der alljährliche Treffpunkt für Österreichs Wassersportler zum idealen Zeitpunkt kurz vor Saisonstart. 380 Aussteller präsentieren einen kompletten Querschnitt aus der Welt des Wassersports – große Yachten, kleine Jollen, Motoryachten, Motorboote, Elektroboote, Reiseanbieter, Tauchsport und ein großer Zubehörbereich. In Tulln finden die Messebesucher ein vielseitiges Angebot.Trendsportarten: Stand up Paddling, Kanu, Kajak und Faltboote

Stand Up Paddling – eine Messe in der Messe

Surfinsel

Maletschek Nautics

Allround Marin

Kanu, Kajak und Ruderboote

Nautiraid – der Klang des arktischen Meeres

Klepper Faltbootwerft

Poucher Faltboote – Paddeln im Einklang mit der Natur

Alpin- und Kanuschule Natur Pur

Floß und Co

Der neue Sommertrend heißt Stand Up Paddling: Es ist schnell zu lernen, macht vom ersten Moment an Spaß und ist nebenbei ein super Ganzkörper-Workout. Auf über 1.000 m² Fläche wird ein eigener Bereich der Trendsportart gewidmet. Das Areal „Stand Up Paddling“ ist somit eine eigene Messe in der Messe. Top Marken und eine Vielzahl an unterschiedlichen Modellen werden auf der Austrian Boat Show – Boot Tulln vertreten sein.Die Surfinsel präsentiert auf der Austrian Boat Show SUP Boards und Zubehör der Marken Mistral, Naish, Starboard, JP, RRD Design und SUP-Monsters. Der neueste Trend ist das SUP Board als Windsurfboard zu verwenden. Ganz neu sind Windsurfboards von RR, Starboard und JP, welches sogar eine Europapremiere ist, mit Fußschlaufen und einer Abrißkante am Unterwasserschiff. Dazu passend gibt es auch erstmals das zusammenlegbare Hochleistungsrigg. Ebenfalls stark im Trend ist das Board als Fitness und Yogaboard zu verwenden. Information gibt es in Halle 6 – Stand 642.Eine Wassersport-Weltneuheit bringt Maletschek Nautics mit dem Bord Eclipse von Hobie. Mit dem Mirage Eclipse bietet Hobie eine neue Alternative zum Surfen mit Paddel. Ausgerüstet mit dem innovativen MirageDrive funktioniert der Antrieb über Pedale und die Steuerung über einen Lenker. Eine ganz neue, innovative und Spaß bringende Methode, sich auf dem Wasser fortzubewegen. Noch dazu lassen sich mit dem Board erstaunliche Geschwindigkeiten erreichen. Informationen zu dieser Weltneuheit gibt es in Halle 5 Stand 526 und 541.Stand Up Paddling bietet den perfekten Mix aus Urlaubsfeeling, Sport, Chillen und Spass. Bei einem stärkeren Wellengang wird einem eine gehörige Portion an Koordination, Rumpfstabilität und auch Kraft abverlangt. Drei Modelle in verschiedenen Designs & Farben werden angeboten. Vom Einsteiger bis zum Profi-SUP kann im Sortiment gewählt werden. Unter anderem wird viel Zubehör bei den Paddeln, Finnen, Pumpen und Pflegemitteln angeboten. Infos in Halle 6 – 644.Nautiraid präsentiert den Narak 405 Cross. Er ist schnell zu beschleunigen und einfach zu handhaben. Bug und Heck erlauben eine gute Wassereinführung und der definierte Kiel gibt dem Kajak Spurtreue. Er ist auch wendig genug, um Kleinflüsse sicher befahren zu können. Mit einem Eigengewicht von nur 16 kg passt er in einem Packsack mit Tragegurten und somit in jeden Kofferraum. Informationen in Halle 6 Stand 640.Die Idee vom "Boot aus der Tasche" ist schon fast 100 Jahre alt. Damals wie heute suchten die Freizeitsportler eine Möglichkeit, die Natur vom Wasser aus mit einem Sportgerät zu erkunden, das leicht zu transportieren war. Nach Alfred Heurichs Idee entstand bei der Firma Klepper über die Jahre ein ausgereiftes Sportgerät, das in 10 - 15 Minuten aufzubauen ist und in ein bis drei Packtaschen problemlos Platz findet. Aus speziellen, besonders strapazierfähigen Materialien - Holz, Aluminium, Baumwolle und Hypalon - gefertigt entsteht ein hochklassiges Faltkajak höchster Qualität. Informationen in Halle 6 Stand 605.Ein typisches Familienboot präsentiert Poucher Faltboote. Das FZ '13 besteht aus Massiv-Escheholz sowie wasserfest verleimten Birkensperrholz. Durch die dreifache Tauchlackierung garantiert dies eine hohe Elastizität, Formstabilität und Langlebigkeit. Die ausgereifte Edelstahlbeschlagstechnik ermöglicht durch die Klappbeschläge einen verschleißfreien und mühelosen Aufbau. Das Material ist auch unempfindlich gegenüber Salzwasser. Die Bootshaut besteht im Unterschiff aus einer hochstrapazierfähigen PVC/PU-Beschichtung. Das Oberverdeck ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und lässt sich auch im nassen Zustand verpacken. Informationen in Halle 6 Stand 602.Die Alpin- und Kanuschule Natur Pur bietet als eine der führenden Paddelschulen Europas Aus- und Weiterbildung auf höchstem Niveau vom Anfänger bis zum Profi. Dabei reicht die Spanne vom Kanadier über Seekajak bis zum SUP. Neben der Ausbildung werden auch geführte Touren in ganz Europa und immer wieder auch in Übersee angeboten. Highlight in diesem Jahr ist zum Beispiel eine Seekajak Tour im Stankt Maddalena Archipel in Nordsardinien. Informationen Halle 6 Stand 639.Am Rande des Nationalparks Kalkalpen kann man auf der Enns Floßfahrten genießen. Das Familienunternehmen bietet Floßfahrten von 20 bis 150 Personen für Firmenevents, Betriebs und Vereinsausflüge sowie private Feiern an. Bei einem Floßbauworkshop kann man sogar den „Flößerbrief“ erstehen. Infos in Halle 3 Stand 347.Erwachsene € 13,00Senioren- und Studentenkarte € 11,00Jugendkarte (6-15 Jahre) € 3,00Kinder bis 6 Jahre Eintritt freiGruppenkarte (ab 20 Pers.) € 11,00Donnerstag 2. März bis Sonntag 5. März 2017von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhraus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier