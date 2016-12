Buch "Biblische Gärten und ihre Pflanzen"

16.12.2016, 11:10 Uhr

Die in den Bibelgärten anzutreffenden Pflanzen hatten von jeher eine wichtige Bedeutung für die Menschen, sei es wegen ihrer Heilkraft, zu medizinischen Zwecken oder aufgrund ihrer Symbolik.

TULLN (red). Wer seine Liebe zur Natur und zu Gärten mit den kommenden christlichen Festtagen verknüpfen möchte, findet mit dem neu erschienenen Buch „Gärten der Bibel und ihre Pflanzen“ den perfekten Begleiter. Das Buch führt durch die schönsten Bibelgärten Österreichs und Deutschlands. Es zeigt, wie hier das Wissen aus Botanik, Geschichte, Völkerkunde und Bibelforschung mit der gärtnerischen Kunst und der kirchlichen Gemeindearbeit verknüpft wird. Dazu philosophieren Geistliche über die zentralen religiösen Themen der Bibelgärten – über die Sehnsucht nach dem Paradies, die Liebe, Heilung, Nahrung und Gemeinschaft aber auch über Strafe, Leid und Tod.

„Das Buch lädt dazu ein sich Zeit zu nehmen, Gärten und Pflanzen von einer etwas anderen Seite zu betrachten. Vielleicht verbirgt sich ja auch in Ihrem Garten die eine oder andere ,biblische' Pflanze? Das Buch bietet zudem Beschreibungen und praktische gärtnerische Informationen zu den wichtigsten Bibelpflanzen sowie zahlreiche Gestaltungsbeispiele aus den schönsten Bibelgärten Österreichs und Deutschlands", so die beiden Autoren Joachim Brocks und Christine Weidenweber.Um die 110 Pflanzenarten und alle bedeutenden Lebensräume Israels werden in der Bibel erwähnt und symbolisch aufgeladen. All diese Szenen, Zitate und Gleichnisse, die sich auf Pflanzen und Landschaften beziehen, sind die thematischen Zutaten zur Gestaltung von Bibelgärten. In diesen Gärten folgt alles dem Wunsch, religiöse Themen auf schöne und positive Art zu vermitteln. Anleitungen zu Meditationen, Rückzugsräume und religiöse Symbolpflanzen runden häufig das Gartenbild ab.Pflanzen bilden die Grundlage jedes Ökosystems und damit auch jeder kulturellen Entwicklung. Die Schönheit und Vielfalt der Pflanzenwelt prägen unsere Landschaften und tragen auch zur eigenen Verwurzelung mit der Heimat bei. So wie die Bibel für manche eine Begleitung darstellt, so begleitet uns auch der Garten als Lehrmeister des Lebens: Geburt und Tod, Leben und Vergänglichkeit. All diese Zyklen und Prozesse sind im Garten durch das Zusammenwirken von Pflanzen und Tieren sichtbar und können erfahren werden. Pflanzen sind Basis unserer Ernährung, produzieren Substanzen, die uns heilen und pflegen. Sie dienen als Bau- und Rohstoff für die Architektur, das Handwerk, unsere Kleidung und die bildende Kunst.