Bürgermeister lädt zum Neujahrstreffen

02.01.2017, 17:22 Uhr

„Neben der laufenden Weiterentwicklung Tullns durch innovative Projekte ist es mir persönlich wichtig, im Gespräch zu bleiben und gute Ideen auszutauschen. Das Neujahrstreffen bietet den perfekten Rahmen dafür – ein Zusammenkommen von Vertretern verschiedener Parteien, Institutionen, Ämter, Vereine und vor allem der Bevölkerung, um das Beste für unsere gemeinsame Heimatgemeinde zu erreichen“, so Bürgermeister Peter Eisenschenk.Das Tullner Neujahrstreffen ist für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eine ideale Gelegenheit, aus erster Hand topaktuelle Informationen über die wichtigsten Themen des neuen Jahres in der Stadtgemeinde zu erhalten und mit Entscheidungsträgern in Dialog zu treten.

Bürgermeister Peter Eisenschenk lädt daher im Namen der Stadtgemeinde die Bevölkerung herzlich ein zum Tullner Neujahrstreffen Freitag, 13. Jänner 2017, 19 Uhr Atrium im Minoritenkloster / Rathaus Minoritenplatz 1, 3430 Tulln.Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis Montag, 9. Jänner 2017 ersucht:> per E-Mail an direktion@tulln.gv.at> telefonisch unter 02272 / 690-102 oder -103> online unter www.anmeldung.co.at/tulln/neujahrstreffen2017aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier