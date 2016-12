DonauSplash: Verlängerte Öffnungszeiten in den Weihnachtsferien

14.12.2016, 14:10 Uhr

Auch am 24.12. und am 31.12. haben Hallenbad, Sauna und Kunsteisbahn geoöffnet.

TULLN (red). Die Weihnachtsferien sind Familienzeit – zum Beispiel für einen Badetag im Sport- und Familienbad DonauSplash. Kindern wird mit Erlebnis- und ein Kleinkinderbecken sowie einer langen Rutsche viel Bade- und Wasserspaß geboten. Die Eltern können in der Zwischenzeit Ihre Runden im Sportbecken ziehen oder den Ausblick auf die Donau genießen. Wer es etwas ruhiger mag: Der Sauna-Bereich besteht aus verschiedenen Saunen mit Spezialaufgüssen, einem Sole-Dampfbad, einer Infrarotkabine sowie einem Kalt- und einem Warmwasserbecken.

Weihnachtsausflug zur Kunsteisbahn

DonauSplash Sport- und Familienbad

DonauSplash und Sauna:

Kunsteisbahn:

Für alle, die auch gerne an der frischen Winterluft unterwegs sind: Auch die Kunsteisbahn Tulln bietet während der Weihnachtsferien verlängerte Öffnungszeiten.Verlängerte Öffnungszeiten während der Ferien (24.12. – 8.1.)Sa 24.12.: 9 – 14 UhrSo 25.12.: geschlossenMo 26.12. – Fr 30.12.: 9 – 20 bzw. 21 Uhr Sa 31.12.: 9 – 15 UhrSo 1.1.: 10 – 20 UhrMo 2.1. – So 8.1.: 9 – 20 bzw. 21 UhrSa 24.12.: 10 – 14 UhrSo 25.12.: geschlossenMo 26.12. – Fr 30.12.: 10 – 19 UhrSa 31.12.: 10 – 15 UhrSo 1.1. – Fr 6.1.: 10 – 19 UhrSa 7.1.: 10 – 21 Uhr (Eisdisco ab 18:30 Uhr) So 8.1.: 9 – 17 Uhraus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier