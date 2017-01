Drei neue Tageseltern im Bezirk

26.01.2017, 18:38 Uhr

Spannende Herausforderung

Fachkoordinatorin Elisabeth Mayer betont, „wir suchen dringend neue Tageseltern, die diesen verantwortungsvollen, spannenden und erfüllenden Beruf ergreifen möchten. Vor allem Eltern mit Kleinkindern vertrauen Ihre Kinder sehr gerne den Tagesmüttern und –vätern an, da die Kleinen hier eine besonders familiäre, herzliche und individuelle Betreuung erhalten“.Lehrgangsstarts 2017:Teil 1 am 23. Februar 2017 im Hilfswerk KorneuburgTeil 1 am 1. März 2017 in der Landesgeschäftsstelle St. PöltenTeil 1 am 23. März 2017 im Familien- und Beratungszentrum Wiener NeustadtTeil 1 am 5. April 2017 abwechselnd im Familien- und Beratungszentrum Krems und WaldviertelTeil 2 am 8. September 2017 abwechselnd im Familien- und Beratungszentrum Baden und im Hilfswerk TraiskirchenTeil 2 am 14 September 2017 in der Landesgeschäftsstelle St. Pöltenzu diesen Lehrgängen bitte an zentrum.tulln@noe.hilfswerk.at richten. Für Rückfragen steht Fachkoordinatorin Elisabeth Mayer unter 0676 / 87 87 31211 zur Verfügung.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier