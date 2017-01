E-Autos: Kostenlose Beratung

02.01.2017, 18:23 Uhr

Kostenloses Beratungsangebot für Betriebe: Identifizieren Sie im Zuge der Ökologischen Betriebsberatung versteckte Einsparungspotentiale in Ihrem Betrieb und informieren Sie sich über Optimierungspotentiale in der Mobilität.

GÖSING / TULLN / BEZIRK (red). Eine Vielzahl an Förderungsmöglichkeiten und steuerlichen Anreizen bietet Unternehmerinnen & Unternehmern derzeit beachtliche Einsparungsmöglichkeiten in der betrieblichen Mobilität. So sind beispielsweise Elektroautos, die ca. 5 Jahre betrieblich genutzt werden, bereits heute wesentlich günstiger als vergleichbare fossile Fahrzeuge, wenn diese Potentiale ausgeschöpft werden. Ab März 2017 wird zudem ein neues Förderpaket zur Forcierung der Elektromobilität zur Verfügung stehen.

Ökologische Betriebsberatung

Wie kann aber nun ein einzelner Betrieb davon profitieren? Welche Fahrzeuge eignen sich beispielsweise für eine Umstellung auf Elektrofahrzeuge? Und wie kann ein Unternehmer sich die steuerlichen Vorteile der Elektromobilität zu Nutze machen bzw. was ist dabei zu beachten?Eine aktuelle Förderoffensive der Wirtschaftskammer Niederösterreich setzt nun genau hier an. Denn die „ökologische Betriebsberatung“ ermöglicht es Unternehmerinnen und Unternehmern, bis zu 48 Stunden kostenlose Beratungsleistungen zur Identifikation potentieller Maßnahmen und deren anschließender Umsetzung in Anspruch zu nehmen. Auf diese Weise soll es den Betrieben ermöglicht werden, individuelle, für Sie passende Ansatzmöglichkeiten zu identifizieren und diese – bei Interesse – auch umzusetzen. Eine Anmeldung für dieses Angebot ist für Betriebe kostenlos möglich, da dieses Programm vom EU-Strukturfonds für regionale Entwicklung (EFRE) sowie der Wirtschaftskammer NÖ und des Landes NÖ zu 100 % gefördert wird.Auch Nationalratsabgeordneter und Umweltsprecher Johann Höfinger betont die Bedeutung solcher Offensiven für die niederösterreichische Wirtschaft: „Viele Unternehmerinnen und Unternehmer werden oftmals durch die scheinbare Komplexität der Förderlandschaft davon abgehalten, zukunftsträchtige bzw. innovative Maßnahmen tatsächlich umzusetzen. Wenn sie nun kostenlos einen Experten zur Seite gestellt bekommen, der sie hierbei unterstützt und ihnen zeigt, wie sie auch noch betriebswirtschaftlich davon profitieren können, ist das eine außergewöhnliche Chance für jeden Wirtschaftstreibenden.“Interessierte Betriebe können sich für weitere Details jederzeit gerne an das für das Wein- und Industrieviertel zuständige Beraterteam von im-plan-tat, Lisa Weissinger unter 0680/314 72 90 bzw. weissinger@im-plan-tat.at wenden.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier