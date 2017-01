Michael HÖHER interprets ELVIS in VEGAS

Ich präsentiere euch ein Potpurrie meiner Lieblingssongs von Elvis, aus seinen Konzerten im International/Hilton Hotel in Las Vegas* Elvis spielte von 1969 - 1976 in Vegas 306 Konzerte die alle ausverkauft waren und in die Musikgeschichte eingingen.im Kulturcafe in St. Andrä Wördernunter: michael@elvistribute-hoeher.comKartenpreis : € 15.-