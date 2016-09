Genussvolle Sternwanderung im Herbst

28.09.2016, 07:08 Uhr

Ortskundige Begleitung

Panorama genießen

Die Dorferneuerung Hadersfeld lud bereits zum vierten Mal zur Sternwanderung ein. Treffpunkt war an den diversen Ausgangspunkten im Tal, in St. Andrä-Wördern als auch in Klosterneuburg. Unter ortskundiger Begleitung ging es bergauf. Und immer wieder konnte man etwas Neues dazulernen und Kennenlernen: Die Wanderführer wussten einiges zu erzählen, über die Rieden in Kritzendorf, über die Burg von Greifenstein oder über den längst aufgelassenen Steinbruch nahe der Redlingerhütte. Oder man nahm an einer geführten Wanderung durchs und rund um Hadersfeld teil. Dabei stand der Besuch der Tempelbergwarte mit Blick über die Donauauen und das Tullnerfeld auf dem Programm.Was immer die Wanderer vorab erkundet haben, gegen Mittag strömten alle in eine Richtung. Zum gemeinsamen Grillen und gemütlichen Zusammensitzen beim Obelisk, dazu kühle Erfrischungen, Herzhaftes vom Grill, eine wunderbare Auswahl an selbstgebackenen Kuchen. In der Herbstsonne sitzen und mit Freunden plaudern – und dazu der Panoramablick bis zum Schneeberg. Kein Wunder, dass der Tenor der Wanderer ein einhelliger war: wir kommen wieder! Und eine nette Gelegenheit dazu steht schon fest, nämlich wenn es zum Herbstauftakt im kommenden Jahr wieder heißt – auf zur Sternwanderung nach Hadersfeld.Fotos: privat