GKK lud zum Infotag

21.01.2017, 08:32 Uhr

Presseaussendung der NÖGKK.

TULLN. Nach der Schule im Beruf durchstarten – das bringt große Veränderungen. Etwa das erste selbstverdiente Geld; doch wieviel wird an Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen abgezogen? Wie und wo ist man versichert? Was tun bei Krankheit?Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) lud am 12. Jänner 2017 die 3. Klasse der HLW Tulln zu einem „Unterricht vor Ort“. NÖGKK-Mitarbeiter/in Stv.SCL Roman Erhart lieferte den Jugendlichen Infos aus erster Hand. Etwa, dass von einem Euro Sozialversicherungsbeitrag nur 20 Cent auf die Krankenversicherung entfallen. Die restlichen 80 Cent werden für andere Stellen wie Pensions- und Unfallversicherung eingehoben. Überrascht waren die künftigen Berufseinsteiger von den hohen Heilmittelkosten: pro Tag gibt die NÖGKK mehr als 1,3 Millionen Euro für Medikamente aus.Als wichtige Informationsquelle wurde die Homepage www.noegkk.at vorgestellt. Diese beinhaltet alle Leistungen von A – Z, praktische online-Services, Gesundheitstipps und Veranstaltungshinweise.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier