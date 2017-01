Grafenwörths Schüler in "luftiger Höhe"

29.01.2017, 18:16 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Volksschule Grafenwörth besuchten das EVN Wärmekraftwerk Theiß

GRAFENWÖRTH / THEISS (red). Am Dienstag den 17. Jänner besuchten Schülerinnen und Schüler der Volksschule Grafenwörth, unter der Leitung ihrer Lehrerin Frau Elke Leitner, das EVN Wärmekraftwerk Theiß.Im Vortrag gab es viele Informationen über die Notwendigkeit des Ausbaues der erneuerbaren Energie, der richtige Umgang (sparen) mit Energie und wie Kraftwerke aussehen und funktionieren. Der Rundgang, bei dem es vieles zum „Begreifen" gab, führte sie durch die technischen Kraftwerksanlagen und bis in schwindelerregende Höhen, wo es einen Blick ins Tullnerfeld und nach Krems gab.Bei einem "Lernquizz" konnten sie noch Bücher für Ihre Schulbibliothek erarbeiten. Im Anschluss daran hieß es, nach einer Stärkung, wieder weiter.Das Kraftwerk Theiß zählt jedes Jahr mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher und ist mit bis zu 800 Megawatt Leistung nicht nur das größte, sondern auch modernste und effizienteste Wärmekraftwerk der EVN in Niederösterreich. Neben elektrischer Energie wird in Theiß auch Fernwärme für die Stadt Krems erzeugt.Nähere Informationen zu Führungen im Kraftwerk Theiß erhalten Sie unter 02735 / 8271-18092.