Hochzeitspaare aufgepasst!

21.01.2017, 08:07 Uhr

Nach Blumenball werden Deko-Pompons verschenkt.

TULLN. Es wird wieder der "Ball der Bälle" in Tulln, der am kommenden Samstag, 28. Jänner 2017 im Atrium stattfinden wird – der Blumenball. Organisatorin und Ballobfrau Eva Koloseus befindet sich – gemeinsam mit ihrem Team – bereits in Vorbereitung desselbigen.Was das nun konkret mit Brautpaaren zu tun hat?Die Dekoration des Blumenballs – bzw. Teile davon wie etwa die Pompons – werden am Tag darauf, am Sonntag, 29. Jänner 2017 zwischen 15 und 16 Uhr an angehende Brautpaare verschenkt."70 Stück gibt's davon", so Koloseus, die jedoch bereits im Vorfeld darauf verweist, dass voraussichtlich – je nachdem wie viele Brautpaare kommen – eine Begrenzung auf 10 Stück/Paar notwenig sein wird.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier