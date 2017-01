Jugendsinfonieorchester lädt zum Neujahrskonzert

02.01.2017, 17:14 Uhr

2. Rotarisches Neujahrskonzert des Jugendsinfonieorchesters Tulln

TULLN (red). Unter der Leitung von Hans-Peter Manser findet am 06.01.2017 im Atrium/Tulln um 17.00 Uhr ein Konzert des Jugendsinfonieorchesters Tulln mit Werken von Aaron Copland, Max Nagl, Camille Saint-Saens und natürlich der Strauß-Familie.Auch dieses Jahr wird das JSO das Jahr 2017 mit einem fetten, fetzigen und spektakulären Neujahrskonzert ins Rollen bringen. Der Komponist MAX NAGL hat vom JSO einen Kompositionsauftrag erhalten und diesen schlicht übererfüllt. Seien Sie also gespannt auf die Uraufführung seiner »Musik für Streichensemble, Schlagwerk und Harfe«. Selten war moderne Musik so hochprozentig rockig wie hier.Weiters werden Sie von Aaron Copland, einem der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, die Four Dance Episodes From »Rodeo«, eine Suite, in der es vor Cowboys, Salondamen, weiter Prärie und Wildem Westen nur so sprüht.

ohne Musik der Strauss-Familie geht es nicht. So wird auch dieses Neujahrskonzert mit Walzern und Polkas auftrumpfen, bis der Radetzkymarsch auch die letzten zum Mitklatschen mitreißt.Freuen Sie sich auf DAS musikalische Highlight zum Jahresbeginn.Um 16.30 Uhr ist Einlass und wir laden zum Sektempfang. Stoßen Sie auf das Neue Jahr 2017 an.Eintrittskarten sind für € 25,-- erhältlich bei der Musikschule Tulln, dem Bürgerservice Tulln, den Mitgliedern des Rotary Club Tulln.Der Reinerlös kommt der Förderung junger Musikerinnen und Musiker aus Tulln zugute.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier