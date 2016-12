Kinderfreunde Tulbing-Katzelsdorf liegen in jüngeren Händen

14.12.2016, 13:56 Uhr

Neues Vorstandsteam der Kinderfreunde Tulbing-Katzelsdorf rund um Alexis Sturb Gabriele und Heinz Knoll erhielt Anton-Afritsch-Ehrung für besondere Verdienste für die Kinderfreunde-Bewegung.

TULBING/KATZELSDORF (red). Auf eigenen Wunsch legte die bisherige Vorsitzende der Kinderfreunde Tulbing-Katzelsdorf, Gabriele Knoll, ihre Funktion in jüngere Hände: "Ich danke dem gesamten Kinderfreunde-Team für die erfolgreiche Kinderfreunde-Arbeit in den vergangenen Jahren. Gemeinsam ist es gelungen, sinnvoll für die Kinder und Familien in Tulbing-Katzelsdorf zu wirken".Zum neuen Vorsitzenden wurde Alexis Sturb gewählt, der mit seinem Team an Bewährtem festhalten und Neues gestalten will.

Das neue Vorstandsteam:

Kinderfreunde-Landesgeschäftsführer Bernhard Wieland dankte für die geleistete Arbeit und überraschte Gabriele und Heinz Knoll mit der Überreichung des Anton-Afritsch-Preises für besondere Verdienste um die Kinderfreunde-Bewegung. "Obwohl die beiden damals erst damit begannen ihren Alterswohnsitz in Tulbing-Katzelsdorf zu begründen, war es der Initiative von Gabriele und Heinz Knoll zu verdanken, dass die Kinderfreunde in Tulbing-Katzelsdorf im Jahr 2010 neu und erfolgreich durchstarteten. Ihr damit begonnenes besonderes Engagement für die Kinderfreunde-Bewegung wurde deshalb von Seiten der Landes- und Bundeorganisation mit der nach dem Kinderfreunde-Begründer Anton-Afritsch benannten Ehrung bedacht".Vorsitzender Alexis SturbStv. Vorsitzender Thorsten SchmidSchriftführerin Jasmin FreyKassierin Karin BacherRechnungsprüfende: Uli Lackinger und Karl Würger