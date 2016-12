Kinobetreiber liebäugelt mit Tulln

06.12.2016, 15:54 Uhr

Fünf Säle und Gastronomie: Grundstücksverkauf soll in morgiger Gemeinderatssitzung (7.12.) beschlossen werden.

Keine Gegenstimme im Stadtrat

TULLN. Cineasten aufgepasst: Direkt an der Langenlebarnerstraße zwischen der Landesfeuerwehrschule und der Südumfahrung soll ein Kino entstehen, wie Tullns Vizebürgermeister Harald Schinnerl verlautbarte.Auf dem 11.000 m2 großen Grunstück sollen fünf Kinosäle und die Gastronomie plus Parkplätze entstehen. Der Beschluss für den Grundverkauf soll morgen, 7. Dezember 2016 um 19 Uhr bei der Gemeinderatssitzung im Tullner Rathaus gefasst werden.Das Thema wurde bereits im Stadtrat besprochen, es hätte keine Gegenstimme gegeben, so Schinnerl, der davon ausgeht, dass der Tagesordnungspunkt morgen beschlossen werden wird.

Freie Marktwirtschaft

Was mit dem Kinocenter weitergeht? "Wir werden schauen, was wir machen können", so Schinnerl, der auf die "freie Marktwirtschaft" hinweist und betont, dass man die Errichtung in Tulln keinesfalls verwehren wolle, ansonsten würde der Betreiber eventuell nach Langenrohr ausweichen.