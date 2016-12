"Kroko" schafft gesunde Zähne

18.12.2016, 20:07 Uhr

LR Androsch/LA Hahn: „Projekt Apollonia trägt zur Bewusstseinsbildung in jungen Jahren bei und liefert hervorragende Ergebnisse in der frühkindlichen Zahnvorsorge.“



Flächendeckend in NÖ

Erfolgsgeschichte Kroko

BEZIRK TULLN / NÖ (red). Bereits seit dem Jahr 1989 läuft dieses Vorsorgeprojekt in Niederösterreichs Kindergärten. Im Jahr 2001 wurde gemeinsam mit dem Land NÖ, der NÖGKK und AKS-ZAVOMED das flächendeckende Prophylaxemodell „Apollonia 2020" ins Leben gerufen. Auf spielerischem Weg solle dabei allen Kindergarten- und Schulkindern von zweieinhalb bis zehn Jahren die Angst vor einem Zahnarztbesuch genommen und die Wichtigkeit der richtigen Zahnpflege vermittelt werden. Im Jahr 2008 wurde das Angebot auf gut frequentierte Mutter-Eltern-Beratungsstellen ausgeweitet.„Die Beratung von Anfang an ist ein wichtiger Baustein für die Zahngesundheit der Kinder. Das zeigen die angestellten Vergleiche jener Kinder, die schon in Mutter-Eltern-Beratungsstellen von Apollonia betreut wurden und jener, die erstmals im Kindergarten von diesem Projekt erreicht wurden. Da die Mutter-Eltern-Beratungsstellen in ganz NÖ flächendeckend aufgestellt sind können auch sehr viele Kinder von Geburt an bereits erreicht werden. Die Rückmeldungen der Eltern zeigen ein überaus positives Bild zu diesen Zentren, die einen ersten wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Kinder leisten", so Landesrat Maurice Androsch.Von 212 Mutter-Eltern-Beratungsstellen über 1.099 Kindergärten bis hin zu 665 Schulen reiche das intensive Beratungsangebot des Projektes Apollonia. Dazu kommen zahlreiche Einsätze bei Eltern-Abenden, um auch in diesem Bereich präventiv zu wirken.„Der Anteil der kariesfreien Kinder ist im NÖ-Schnitt um mehr als 10 % auf 54,2 % aller 6-jährigen Kinder gestiegen", beschreibt LA Doris Hahn die Erfolgsgeschichte von „Kroko", dem ständigen Begleiter des Apollonia-Vorsorgeprogramms, das sich als ambitioniertes Ziel gesetzt hat bis 2020 80 % der 6-jährigen Kinder kariesfrei zu halten. „Um dieses Ziel, die Zahngesundheit unserer Kinder nachhaltig zu verbessern, zu erreichen arbeiten speziell ausgebildete ZahngesundheitserzieherInnen, Zahnärzte/Innen, KindergartenpädagogInnen und Eltern eng zusammen und steigern kontinuierlich die Zahl der kariesfreien Kinder", so Hahn weiter.Im Zentralraum hat das Projekt etwa 26.000 Kindergarten- und Schulkinder in 720 Schulklassen und 637 Kindergartengruppen erreicht. Der Zustand der Zähne der Kinder ist dabei, seit dem Start des Apollonia-Projektes stetig und markant besser geworden. „Herzlichen Dank an die Schulen, Kindergärten, Eltern, Kinder und natürlich die PartnerInnen dieses Erfolgsprojektes – hiermit können wir Einiges an Bewusstseinsbildung für die eigene Gesundheit erreichen und dazu beitragen, dass unsere Kinder auch morgen noch genussvoll und kraftvoll zubeißen können", so Androsch und Hahn, über die positiven Auswirkungen des Projektes, abschließend.