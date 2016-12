Millionärs-Versteck in Sieghartskirchen

17.12.2016, 00:00 Uhr

Immobilien für die Reichen: 5,9 Millionen Euro-Objekt sucht Besitzer

"Hose runterlassen"

BEZIRK TULLN. Atemberaubendes Anwesen in absoluter Ruhelage, 1.013 m², 27 Zimmer, 50.000 m² Grundfläche – um 5,9 Millionen Euro ist jeder dabei, der das nötige Kleingeld aufwenden kann.Tulln wächst! Im Speckgürtel von Wien ist die Nachfrage nach Grund, Häusern und Spezialimmobilien enorm. Wohnungsgenossenschaften stampfen einen Block nach dem anderen aus dem Boden – doch welche Angebote gibt es für die Reichen? Neun Immobilien stehen zum Verkauf, die knapp oder mehr als eine halbe Million Euro kosten. Spitzenreiter ist das Anwesen um 5,9 Millionen Euro (Zufahrt über die Gemeinde Sieghartskirchen) – dieser Preis lässt sogar die Burg in Greifenstein (799.000 Euro) blass wirken.Helga Grasl, Die cleveren Immobilienmakler, aus Muckendorf makelte einmal ein Haus, das um eine halbe Million angeboten wurde: "Aber der Besitzer musste die Hose runterlassen, um 400.000 Euro wurde dann verkauft".Der Preis hängt von der Lage ab: "Eine Immobilie um 500.000 Euro ist in der Stadt Tulln gar kein Thema mehr. Ein Haus in Muckendorf mit In- und Outdoorpool, das um 450.000 Euro angeboten wird, kauft keiner". Ob Anwesen oder Fertigteilhaus: Bürgermeisterin Josefa Geiger macht keinen Unterschied: "Ich freue mich über jeden, der zuzieht", sagt sie, und dass es viel wichtiger sei, "sich in den eigenen vier Wänden wohl zu fühlen". Auf die Schnelle könne man Luxusimmobilien nicht verkaufen, weiß Grasl, die kritisiert, dass "die Wiener Makler keine Gemeinschaftsgeschäfte mit uns vor Ort machen. Besser halbe Provision als gar keine", sagt die Muckendorferin. Die Harmonie mit den Nachbarn ist Orts-Chefin Geiger ein Anliegen, und auch "dass Familien mit vielen Kindern zuziehen".

Drei Luxusimmobilien gibt's zum Kauf im Raum Sieghartskirchen: Um 5,9 Mio € das "Atemberaubende Anwesen" (siehe Artikel), die "Repräsentative Familienvilla in herrlicher Grünruhelage" um 1,19 Mio. € und ein "Luxusanwesen in ländlicher Lage" um 940.000 Euro.