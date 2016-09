Neu! Mama-Fitness "Breakfast Club" in Fels am Wagram

English for moms and dads only!

Du möchtest deine Englischkenntnisse auffrischen oder aufbessern? Und das Ganze in lockerer Atmosphäre und in gemütlichem Rahmen?Dann komm doch mit deinem Baby zum Mama-Fitness "Breakfast Club" ins Institut für Bewegung und Burnout-Prävention in Fels am Wagram und plaudere in kleiner Runde mit gleichgesinnten Eltern. Auch eine Native Speakerin wird anwesend sein und dir mit Vokabular und Grammatik zur Seite stehen.

Für ein kleines Frühstück ist gesorgt!Reserve your spot now! We are looking forward to seeing you!Mittwoch, 14. September 20169:00 - 9:50 Uhr(0-3 Monate)10:00 - 10:50 Uhr(3-10 Monate)Monika Greil, mail@mama-fitness.at / 0650 97 86 240 Institut für Bewegung und Burnout-Prävention , Wagramstraße 3A, 3481 Fels am Wagram