Neues Kursprogramm des BHW

21.01.2017, 10:52 Uhr

Bildungs- und Heimatwerk Sieghartskirchen präsentiert das neue Kursprogramm mit dem Schwerpunkt „Recht für Laien“

SIEGHARTSKIRCHEN. Das aktuelle Kursprogramm des Bildungs- und Heimatwerkes Sieghartskirchen bietet neben vielen altbewährten Kursen wie „Kid-Fit-Fun Kinderturnen" diesmal fünf Vorträge zum Thema „Recht für Laien" an.Im Rahmen dieser Vorträge werden die Themen Gewährleistung, Kostenvoranschlag, Internet, Erbrecht und Testament-Vorsorgevollmacht-Sachwalterschaft von Juristin Lisette Heinzel erläutert.Nähere Informationen sowie alle weiteren Kurse finden Sie im aktuellen Amtsblatt der Marktgemeinde Sieghartskirchen, im Bildungsfolder des BHW am Gemeindeamt Sieghartskirchen sowie unter www.lernende-gemeinde.at und auf der neuen Facebookseite: www.facebook.com/BHWSieghartskirchenAnmeldungen werden gerne telefonisch unter 02274/5005-21 (Frau Kadlec) oder per Mail an gemeinde@sieghartskirchen.gv.at entgegengenommen.