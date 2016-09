NÖAAB Tulln: Arbeitsprogramm für NÖ

28.09.2016, 07:20 Uhr

LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner präsentiert neuen Ressortplan

TULBING / BEZIRK TULLN / NÖ (red). Unter dem Motto „Gemeinsam. Weiter. Vorne.“ präsentierte LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner ihr Arbeitsprogramm für ihr Ressort. Mit dem 40-Punkte-Programm will Mikl-Leitner Niederösterreich nach vorne bringen.Eines der wichtigsten Bereiche in dem neuen Arbeitsprogramm ist das Thema „Arbeit“. Niederösterreich hat weiterhin eine Diskrepanz zwischen dem Höchststand an Beschäftigten und einem Höchststand an Arbeitslosen, wobei man bei die Jugendarbeitslosigkeit spürbar senken konnte. Mit dem 587,5 Millionen Euro schweren Beschäftigungspakt wird im Land investiert, um die Beschäftigung anzukurbeln. Seitens des Landes wird auch in den Bereich der Aus- und Weiterbildung massiv investiert.

Qualifikation ist wichtige Säule

„Als Arbeitnehmervertreter freue ich mich, dass LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner ein Arbeitsprogramm vorgelegt hat, bei dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fokus stehen. Für uns als NÖAAB sind Weiterbildung und Berufsqualifikation wichtige Säulen für die Arbeit der Zukunft. Hier setzt das Land wichtige Initiativen und baut Maßnahmen, wie den „NÖ Weiterbildungsscheck“ oder die „NÖ Bildungsförderung“ weiter aus. Ich bin überzeugt, dass das Arbeitsprogramm unser Land weiter nach vorne bringen wird“, betont NÖAAB-Bezirksobmann Bundesobmann-Stellvertreter BGM Thomas Buder.