NÖGKK: Richtige Ernährung beim Sport wichtig

15.02.2017, 13:33 Uhr

NÖ Gebietskrankenkasse lud zum kostenlosen Vortrag

TULLN (red). Wer Sport betreibt, tut viel Gutes für die Gesundheit. Doch auch die richtige Ernährung spielt neben der Bewegung eine große Rolle. Die NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) widmete sich diesem Thema und lud am 13.Februar 2017 zu einem kostenlosen Vortrag in Tulln.Diätologin Daniela Pfeiffer gab Tipps, wie man sich am besten vor, während und nach einer Bewegungs- oder Sporteinheit ernährt und betonte, wie wichtig richtiges Essen und Trinken für alle, die Sport betreiben, ist - unabhängig vom Leistungsniveau. Im Vordergrund sollte eine abwechslungsreiche Lebensmittelauswahl stehen, eine einseitige Ernährung – etwa sehr viel Eiweiß oder nur Kohlenhydrate - ist der falsche Weg.