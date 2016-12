Nusslikör-Kugerl von Karin Zeiler

19.12.2016, 08:30 Uhr

10 dag Staubzucker, 1 Pkg. Vanillezucker, 10 dag geriebene (Hasel-)Nüsse, 10 dag geriebene Nougatschokolade (also gleich man eine große Packung kaufen, dann kann schon nebenbei genascht werden :-) ), 1 Eidotter, Walnusslikör – vorzugsweise selbstgemacht.

Alle Zutaten vermengen und unter Rühren so viel Likör beifügen, bis eine feste Masse entsteht. Dann werden Kugerl geformt – am besten mit kalt-feuchten Händen, diese dann wahlweise in Kakao, geriebenen Nüssen oder Kokos wälzen und im Kühlschrank übertrocknen lassen. Hier finden Sie weitere Rezepte aus der Region sowie von Niederösterreich.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier