Obstbaumaktion im Biosphärenpark Wienerwald wieder gestartet

14.02.2017, 13:33 Uhr

Daher unterstützt das Biosphärenpark Wienerwald Management alle EigentümerInnen landwirtschaftlicher Flächen im Biosphärenpark Wienerwald in Niederösterreich sowie im ländlichen Gebiet in Wien bei der Neupflanzung von Obstbäumen! Besonders angesprochen sind WinzerInnen und LandwirtInnen, aber auch Gemeinden bzw. Bezirke im Wiener Biosphärenparkgebiet.

Zur Sache:

Für die Auspflanzung von Obstbäumen und Heckensträuchern auf landwirtschaftlich gewidmeten Flächen in den Biosphärenpark-Gemeinden und im ländlichen Gebiet der Wiener Biosphärenpark-Bezirke gibt es eine Förderung vom Land Niederösterreich und der Stadt Wien.Details zu den verfügbaren Sorten und den Kosten sowie den Kriterien für eine Förderung finden Sie auf der Website des Biosphärenpark Wienerwald Managements hier Bestellungen sind bis 15. März 2017 möglich, die Ausgabe erfolgt im Oktober 2017 an einer zentralen Stelle im Biosphärenpark Wienerwald.Darüber hinaus können Obstbäume beim Biosphärenpark Wienerwald Obstbaumtag am 14. Oktober 2017 erworben werden.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier