Orchideen und mehr

21.01.2017, 10:46 Uhr

Blumen Zinterhof aus Sieghartskirchen lädt zur tropischen Orchideen-Ausstellung

SIEGHARTSKIRCHEN. Blumen Zinterhof lädt herzlichst zur Orchideenausstellung in den tropischen Gewächshäusern in der Wassergasse 12, 3443 Sieghartskirchen ein. (Tel.: 02274/2269) Die Ausstellung findet vom 26. Jänner bis 29. Jänner 2017 von Donnerstag-Samstag jeweils von 07:30-18:00 Uhr, und am Sonntag von 09:00-16:00 Uhr statt.Tauchen Sie in das tropische Flair von botanischen Pflanzen und Orchidee ein.Ing. Karl Zinterhof und sein Team von Blumen Zinterhof berät Sie gerne über Haltung von Orchideen und Zimmerpflanzen in Ihrem Wohnraum und freut sich auf Ihren Besuch!aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier