Parkscheine: Bis Juni auch in Tulln umtauschen

25.01.2017, 08:38 Uhr

Gebührenerhöhung in Wien lässt Tullner nicht kalt. Wohin mit den alten Zetteln?

SIEGHARTSKIRCHEN / BEZIRK. "Mit Befremden stellten wir fest, dass wir unsere Parkscheine, die ab 1. Jänner verteuert sind, nirgends umtauschen können", wendet sich Heinz Vielgrader an die Redaktion.Mit 1. Jänner 2017 wurden die Tarife für Parkscheine in Wien erhöht. Alte Parkscheine haben daher per 31. Dezember 2016 ihre Gültigkeit verloren. Ein Umtausch ist bis 30. Juni 2017 möglich – siehe "Zur Sache".Vielgrader versuchte die Parkscheine im Bezirk Tulln und in Wien Hütteldorf (Bahnhoftrafik) umzutauschen – aber es war unmöglich, wie sich herausstellte.Die Bezirksblätter Tulln können Erfreuliches berichten: Die Trafik Hausl auf dem Tullner Hauptplatz nimmt die abgelaufenen Scheine zurück: "Ausnahmsweise aber nicht in großen Mengen, denn in Niederösterreich müssen wir das nicht", heißt es auf unsere Anfrage. Auch die Anzahl müsse man begrenzen, maximal werden 30 Parkscheine/Person getauscht.

Zur Sache:

Alte Parkscheine mit einem bis zum 31. Dezember 2016 gültigen Tarif verlieren mit Ablauf dieses Tages ihre Gültigkeit und können frühestens ab 28. November 2016bis 30 Stück an allen teilnehmenden Parkscheinverkaufsstellen bis 28. Februar 2017an allen Ticketstellen der Wiener Linien bis 28. Februar 2017bis 30 Stück in allen Stadtkassen der Magistratsabteilung 6 bis 30. Juni 2017in unbegrenzter Stückzahl in der Stadthauptkasse (Rathaus Wien) bis 30. Juni 2017.Mehr Infos finden Sie hier aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier