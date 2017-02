Prinzenpaar gefunden: Alina und Jakob

13.02.2017, 20:35 Uhr

Tulli, Tulli: Am 25. Februar 2017 findet der Faschingsumzug statt.

1. Wagen statt 1. Platz

TULLN. "We proudly present" – ... Jedes Jahr suchen die Bezirksblätter das Tullner Prinzenpaar für den Faschingsumzug, der dieses Jahr am 25. Februar in der Bezirkshauptstadt stattfindet. Und – auch dieses Jahr hat sich ein hübsches Pärchen gemeldet. Alina Henninger und Jakob Friedbacher führen den Umzug an.Bereits vorab haben die beiden den Bezirksblättern verraten, warum sie dabei sein wollen: "Am 20. Februar feiern wir unseren ersten Jahrestag", sagt die 17-Jährige, und freut sich, dass das Fest nun aber im Rahmen des Umzuges am 25. stattfinden soll. Der Faschingsumzug ist ein "Pflichttermin", verrät Henninger. "Im Vorjahr war ich bei den Sportunion-Zombies mit dabei, da haben wir sogar den ersten Platz gewonnen", erinnert sie sich. Dieses Jahr hat sie jedoch den besten Platz: Nämlich ganz vorne, weil sie als Prinzessin Alina I. mit ihrem Jakob I. den Faschingsumzug in Tulln anführen wird.

Der Tullner Faschingsumzug findet heuer am 25. Februar 2017 ab 14 Uhr statt.