Rosenarcade rettet "Tulli, Tulli"

15.12.2016, 19:34 Uhr

Finanzielle Unterstützung durch Einkaufszentrum ermöglicht Faschingsumzug in Tulln.

JUDENAU / TULLN. Nachdem bekannt wurde, dass der Faschingsumzug in Tulln nur mehr alle zwei Jahre stattfindet – als Folge einer Budgeteinsparung – meldete sich Judenaus Bürgermeister Georg Hagl bei den Tulllner Bezirksblätter mit den Worten: "Die Tullner sind am Fachingssamstag herzlich in meiner Gemeinde willkommen. Bei uns findet der Umzug wie gewohnt statt".Über dieses Angebot wollten wir die Leserschaft exklusiv informieren – doch soeben (15.12., 18:45 Uhr) hat Tullns Stadt-Chef VP-Bürgermeister Peter Eisenschenk in der Gemeinderatsitzung verlautbart, dass "die Rosenarcade den Tullner Faschingsumzug jährlich mit 14.000 Euro unterstützen wird. Auch für die Einkaufsnacht werden jährlich 6.000 Euro zur Verfügung stehen", so Eisenschenk.

Hier geht's zum Artikel:

