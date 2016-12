SeneCura lud zur Adventfeier

14.12.2016, 07:24 Uhr

Besinnliche Zeit eingeläutet

Heitere Musik und Unterhaltung

Während die Weihnachtsmärkte in ganz Österreich ihre Pforten öffnen, wurde auch im SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth die besinnliche Jahreszeit eingeläutet. Beim traditionellen „Adventzauber“ wurden Bewohner/innen, Angehörige, Mitarbeiter/innen und Gäste mit süßen Köstlichkeiten, Punsch und Glühwein verwöhnt und konnten liebevoll gestaltete, weihnachtliche Geschenke kaufen. „Ich freue mich jedes Jahr auf den Adventmarkt bei uns im Haus. Es ist so eine friedliche, besinnliche Atmosphäre und man kann einen netten Tag mit seinen Liebsten verbringen“, so Josefa Bauer, Bewohnerin des SeneCura Sozialzentrums Grafenwörth.Auch für ein ausgiebiges Unterhaltungsprogramm war beim „Adventzauber“ des SeneCura Sozialzentrums Grafenwörth gesorgt. Für musikalische Untermalung zeigte sich die Familienmusik Six verantwortlich und Regina Breyer-Schiedt sorgte mit einer Lesung für heitere Gesichter unter den Gästen. Auch der Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Grafenwörth Mag. Alfred Riedl stattete dem Fest einen Besuch ab und feierte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. „Wir genießen jedes Jahr den ‚Adventzauber‘. Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie weitere Gäste verbringen gemeinsam einen besinnlichen Tag – so soll es sein in der Weihnachtszeit“, freut sich Werner Bernreiter, Leiter des SeneCura Sozialzentrums Grafenwörth.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier