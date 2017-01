Sieghartskirchen: Fertigstellung des Kindergarten-Zubaus im März

03.01.2017, 14:51 Uhr

Zuzugsgemeinde Sieghartskirchen setzt sich für berufstätige Familien ein und investiert in Kindergartenzubau

Zubau der 14. Kindergarten-Gruppe

SIEGHARTSKIRCHEN (red). Die Marktgemeinde Sieghartskirchen kann in den letzten Jahren immer mehr Zuzüge verzeichnen. Die Gemeinde möchte auch Jungfamilien entsprechend fördern, und so ist es schon 2,5-jährigen Kindern möglich einen Kindergartenplatz zu erhalten.Derzeit findet die Kinderbetreuung in der Marktgemeinde Sieghartskirchen in 5 Landeskindergärten mit insgesamt 13 Gruppen statt. Um weiterhin allen kindergartenpflichtigen Kindern sowie den 2,5-jährigen bestmöglich einen Kindergartenplatz anbieten zu können, wird derzeit die 14. Kindergarten-Gruppe beim Landeskindergarten Sieghartskirchen II (Preßbaumerstraße) zugebaut.Startschuss für den Zubau aus Holzriegelbau war im August 2016.Die Gleichenfeier mit allen beteiligten Firmen, darunter die Firma Ing. Heimo Kern GmbH, Haustechnik Hochrieder GmbH & Co KG, Installateur Ing. Andreas Spiess, Werner Kaltenböck GesmbH, Hannes Gnant Fenster und Türen GmbH fand bereits im Aicher’s Dorfgasthaus in Rappoltenkirchen statt.

Fertigstellung im März

Zur Sache

Die Fertigstellung des Kindergarten-Zubaus mit 162 m2, welcher neben einer neuen Gruppe auch einen neuen Sanitärraum, Abstellräume, einen Multifunktions-/Besprechungsraum und eine Garderobe beherbergen wird, ist für März 2017 geplant. Die Bauaufsicht übernimmt Michael Bartsch für die Marktgemeinde Sieghartskirchen.Im Rahmen des Kindergartenzubaus investiert die Marktgemeinde Sieghartskirchen Euro 423.700,- Netto, wobei voraussichtlich 25 Prozent von Land NÖ gefördert werden.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier