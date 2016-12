So überwintern Sie Ihre Pflanzen

20.12.2016, 20:36 Uhr

Die Expertinnen und Experten von „Natur im Garten“ erklären, worauf Sie im Winter achten müssen, um Pflanzen in Garten und Haus gut über den Winter zu bringen: Brauchen die Pflanzen Wasser in frostfreien Tagen? Sind die Beete mit einer Mulchdecke geschützt? Wie können Sie Florfliegen helfen, die sich in das Haus verirrt haben?

BEZIRK TULLN (red). Auch wenn Sie im Herbst alle Vorkehrungen getroffen haben, damit der Garten den Winter möglichst gut und unbeschadet übersteht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um nachzukontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist.„Beginnen Sie mit einem aufmerksamen Rundgang durch den Garten: Sind die Beete noch mit einer schützenden Mulchschicht versehen oder hat der Wind in der Zwischenzeit etwas weggeweht? Achten Sie darauf, dass der Boden keine offenen Stellen aufweist und schließen Sie die Lücken bei Bedarf mit einer Mulchschicht aus Laub oder Strauchhäcksel auf“, empfiehlt Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Aktion „Natur im Garten“.

Leimringe entfernen

Auf Holzbretter stellen

Hilfe für Florfliegen

Was gibt es im Winter sonst noch im Garten zu tun? Die Leimringe an Bäumen gegen den Frostspanner können im Jänner wieder entfernt werden. Manche Weibchen legen nämlich ihre Eier, obwohl sie gefangen sind, direkt am Leimring ab. Die Klebewirkung lässt über den Winter nach und die Raupen würden im Frühjahr trotz Leimring schlüpfen.An frostfreien Tagen gießen Denken Sie daran, an frostfreien Tagen wintergrüne Pflanzen zu gießen, damit diese nicht völlig austrocknen. Das gilt auch für mehrjährige Pflanzen in Töpfen oder kleinen Kistchen am Balkon, zum Beispiel Kräuter oder Erdbeeren.Wenn Sie sich vergewissert haben, dass im Garten alles in Ordnung ist, dann setzen Sie Ihren Rundgang im Haus fort. Passt alles im Winterquartier der Kübelpflanzen? Kontrollieren Sie, ob die Pflanzen Wasser brauchen und ob sie frei von Schädlingen sind. Stellen Sie empfindliche Kübelpflanzen auf Holzbretter oder Styroporplatten, um sie vor kalten Steinböden im Keller oder Wintergarten zu schützen.Die hübschen grünen Insekten nehmen gegen Herbst hin eine braune Färbung an und brauchen frostfreie Überwinterungsmöglichkeiten. Deshalb sind sie für geschützte Schlupfwinkel in Garagen, Schuppen und Dachböden dankbar. Verirren sie sich in warme Wohnräume, dann sollten sie vorsichtig an kühlere Plätze übersiedelt werden. Die Larven der Florfliege sind eifrige Blattlausvertilger und deshalb auch im kommenden Jahr willkommene Gäste im Garten.Weitere Informationen:„Natur im Garten“ Telefon+43 (0)2742/74 333www.naturimgarten.ataus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier