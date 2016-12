Sozialistische Jugend Tulln: „Stellen uns dem Rechtsruck entgegen"

16.12.2016, 11:05 Uhr

Vier AktivistInnen der Sozialistischen Jugend Tulln bildeten sich ein Wochenende am Wörthersee fort

TULLN (red). „2016 brachen der Rechtsruck, die Fremdenfeindlichkeit und antidemokratische Tendenzen in Österreich, Europa und der USA offen zu Tage. Um so wichtiger ist es, dass sich Jugendliche politisch engagieren und weiter bilden. Und genau das machen wir", so Julia Jakob, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich. Gemeinsam mit 300 anderen Jugendlichen aus ganz Österreich verbrachten vier AktivistInnen aus Tulln das Wochenende am Wörthersee, besuchten im Zuge der 25. Bildungswerkstatt Workshops und diskutierten zu den verschiedensten Themen.„Wir leben in einer Welt geprägt von extremer Ungleichheit. Der Reichtum unserer Gesellschaft ist in den Händen weniger", erklärt Jakob ihren Teilnahmegrund. „Dieses System wollen wir ändern! Dafür müssen wir es aber auch verstehen", erklärt die SJ Vorsitzende weiter. Die TeilnehmerInnen der Bildungswerkstatt konnten zwischen 14 Workshops wählen, die eine breite Themenpalette - von Klima, Frauenpolitik, Lehrlingspolitik und Digitalisierung am Arbeitsplatz bis hin zu Steuerflucht und Antifaschismus - abdeckten.Am Sonntag kam Bundeskanzler Christian Kern zu Besuch. Beim politischen Brunch stellte er sich den kritischen Fragen der SJ AktivistInnen. „Um den Erfolg der FPÖ zu stoppen, muss die SPÖ gerade bei ArbeiterInnen wieder an Glaubwürdigkeit zurück gewinnen. Das geht nur mit konsequenter sozialer Politik, wie Lohnerhöhungen und Sicherheit am Arbeitsmarkt", ist sich Jakob sicher.