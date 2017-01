Tradition: Pfarrer lud zum Fischessen

02.01.2017, 18:38 Uhr

Feuerwehrkurat lud traditionell am letzten Mittwoch vor Weihnachten Kameradinnen und Kameraden in den Pfarrhof zum Fischessen ein.

SITZENBERG-REIDLING (red). Das Fischessen im Advent ist eine zutiefst christliche Tradition, der die Feuerwehrleute gerne nachkamen. In seiner Begrüßung fand Pfarrer Clemens besinnliche Worte für die Vorbereitung auf Weihnachten. Er wies darauf hin, dass jeder seine stille Advent- und Weihnachtszeit bestimmen kann. Fernab vom Trubel der heutigen Zeit ist es wichtig etwas inne zu halten.Danach dankte Feuerwehrkommandant Wolfgang Marschik für die Einladung. Er dankte aber auch seinen Feuerwehrfrauen und –Männern für die geleistet Arbeit und Unterstützung im letzten Jahr. Im letzten Jahr wurde an dieser Stelle noch die Unterbringung einer Flüchtlingsfamilie im Feuerwehrhaus im Raum. Diese sind ja inzwischen anderwärtig untergebracht. Aber er dankte auch den Familienmitgliedern der Feuerwehrangehörigen für deren Unterstützung. Ohne sie wäre keine Feuerwehrveranstaltung wie das FF Fest möglich, so Marschik.Danach wurden die Fische verkostet, welche Frau Kunigunde Hut gemeinsam mit Pfarrer Clemens Maier vorzüglich zubereitet hatten. Nach der Mehlspeise blieb man noch lange sitzen um das abgelaufene Jahr Revue passieren zu lassen.