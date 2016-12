, 3430 Tulln an der Donau AT

Hauptlatz , 3430 Tulln an der Donau AT

Der Tullner Faschingsumzug naht in großen Schritten. Notieren Sie sich diesen Termin gleich im Kalender und schauen Sie vorbei, wenn es in der Tullner Innenstadt wieder "Tulli - Tulli" hallt.

Sie wollen als Gruppe mitmachen? Kein Problem, melden Sie sich an:

per Email: faschingsumzug@tulln.gv.at

oder per Telefon: 02272/690-331



Die Anmeldung sowie die Teilnahme am Faschingsumzug ist kostenlos.