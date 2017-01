Tullner starten ins Jahr 2017

13.01.2017, 23:39 Uhr

Bürgermeister Peter Eisenschenk lud zum Neujahrsempfang ins Atrium.

TULLN. Sehen und gesehen werden – wo könnte dies besser vonstatten gehen, als beim traditionellen Neujahrsempfang im Atrium, zu welchem VP-BürgermeisterFreitagabend lud. Allen voran und immer mit dabei waren die Ehrengäste wie Bezirkshauptmann-Stellvertreter, Pfarrer, die ehemaligen Bürgermeisterund, Brigadier, Bezirkspolizeichefin, Stadtamtsdirektorsowie Stadtamtsdirektor a.D.und last but not least Tullns VP-Vizebürgermeister

Einmal streicheln, bitte!

Kindergarten, Wassertank & Co

Spatenstich für Bahnhofsumbau

Ob Freitag der 13. Unglück bringe? Nicht bei, die exakt an diesem Tag den Umsatz des Lebens gemacht hat, schwarze Katzen werden vonundhöchstens gestreichelt. Zu einem Glückstag habenundden Tag auserkoren. Glück hatten auch jene Politiker, die bein Neujahrstreffen anwesend waren, denn sie nützten die Möglichkeit, den Anwesenden die politischen Anliegen näher zu bringen – allen voran NEOS-Mann, der betonte, dass "wir eine schuldenfreie Gemeinde werden wollen und einen verbindlichen Plan brauchen, den alle mittragen sollten". Er verwies auch auf die Einführung des ersten Tullner Jugendtages und betonte die Zusammenarbeit, wenn es um die teilweise Erhaltung der Landwirtschaftlichen Fachschule gehe, an der Idee, eine HTL zu etablieren, hält der Politiker weiterhin fest (die Bezirksblätter haben berichtet).Ein Thema, dessen sich auch die SPÖ unter Harald Wimmer annimmt ist leistbares Wohnen, warum in der Staasdorferstraße kein Kreisverkehr errichtet wird, wie vor einem Jahr zugesagt, erklärt Wimmer so: "Die Kosten lägen bei 600.000 Euro. Unter Bürgermeister Stift wäre das kein Problem gewesen", so der Stadtrat, dass dieser Betrag jedoch ohne Innenraumgestaltung ist. Welche Projekte unter anderem anstehen, listete Stadtchef Eisenschenk auf: Etwa der Gartensommer NÖ 2018, die Sanierung der Kapelle in Staasdorf sowie des Florahofsaales, die Errichtung eines zehnten Kindergartens.In der Nussallee werde ein Kreisverkehr errichtet, das Wasserwerk I erhält einen neuen Tiefbehälter und Eisenschenk kündigte auch den Spatenstich zum Bahnhofsumbau in den nächsten Tagen an. Ebenso kündigte er an, dass sich im Komponistenviertel ein Nahversorger niederlässt, neben der Landesfeuerwehrschule ein Kinozentrum errichtet wird. "Jahre vergehen, Ansprüche bleiben", fasst er zusammen und betonte, dass man weiterhin zu den besten zählen wolle, wozu es jedeoch ein gestärktes Miteinander brauche und auch die Begrifflichkeit Heimat immer eine Selbstverständlichkeit bleiben solle.Durch die Bezirksauflösung habe man nicht nur Freude sondern auch eine gewisse Verpflichtung zu tragen, "daraus ergeben sich neue Chancen durch etwaige Achsenbildungen", ist der Bürgermeister überzeugt, was er mit den abschließenden Worten: "Trends setzen und Heimat bleiben" unterstrich.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier