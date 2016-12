Verbrannt: Erster Müll aus Italien

23.12.2016, 08:30 Uhr

"Dürnrohr, das Geschäft mit dem Müll" Ende November berichtet haben.Donnerstag, 22. Dezember 2106 gegen vier Uhr Früh war es dann so weit – wie EVN-Pressesprecher Stefan Zach mitteilt, ist der erste Zug angekommen. "Bis Mittag wurde jedoch schon alles verwertet", informiert er.

NÖ Abfall hat Priorität 1

Was sich nun verändert? Bisher habe man 100.000 Tonnen in drei Jahren abgearbeitet, jetzt werden bis zu 70.000 Tonnen italienischer Müll in einem Jahr verwertet, bevorzugt wird jedoch der NÖ Abfall. Kein Unterschied wird jedoch in der Anlieferung sein. Der Abfall kommt ausschließlich in verschlossenen Containern, die per Bahn angeliefert werden. "Wussen Sie eigentlich, dass ...> ... die Wärme mit 140 Grad Celsius von Dürnrohr auf die Reise in Richtung St. Pölten geht und dort mit 138,5 Grad ankommt?> ... jeder von uns 500 Kilo Müll pro Jahr erzeugt, davon 300 Kilo recycelt werden und 200 übrigbleiben und in Dürnrohr thermisch verwertet werden?> ... nach Weihnachten viel mehr Müll verarbeitet werden muss, wie etwa denn Ende Jänner und im Februar?> ... in Dürnrohr durch die Verarbeitung des italienischen Mülls auch Arbeitsplätze gesichert sind?> ... die bloße Verrottung von Hausmüll – als die Lagerung – 21 mal klimaschädlicher ist, als die thermische Verwertung?aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier