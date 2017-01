Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

16.01.2017, 11:56 Uhr

Am 16.01.2017 wurde die Stadtfeuerwehr um 05:46 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der LB19 mit mehreren beteiligten Fahrzeugen alarmiert.

27-Jähriger verletzt

Schnellstraße gesperrt

TULLN / KREMS. Eine 29-Jährige Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma aus Krems an der Donau war mit ihrer Kollegin in einem Firmenwagen in Richtung Tulln unterwegs, als sie bei Strkm. 29,6 eine Schaden am rechten Vorderrad bemerkte und sie den Ford Fiesta am rechten Fahrbahnrand, neben der Leitschiene, anhielt und die Warnblinkanlage einschaltete.Kurze Zeit Später hielt ein 56-Jähriger Lenker eines Hyundai ix20, welcher nach eigenen Angaben das Pannenfahrzeug absichern wollte, an. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr in weiterer Folge ein Peugeot Kleintransporter auf das Heck des Hyundai auf. Dabei wurde der 27-Jährige Lenker des Peugeot verletzt und musste nach der Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuzes Tulln mit Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht werden. Alle anderen Unfallbeteiligten Personen blieben unverletzt.Nach der Unfallaufnahme durch die Exekutive wurden alle drei Fahrzeuge durch die Einsatzmannschaft auf die Abschleppeinheiten der Stadtfeuerwehr verladen und zu den Markenwerkstätten sowie zum Tullner ÖAMTC-Stützpunkt überstellt. Da während der Rettungs- und Bergearbeiten die Verbindung von der Stockerauer Schnellstraße nach Tulln gesperrt werden musste, ergaben sich auf den Ausweichruten erhebliche Behinderungen im Frühverkehr. Um 07:27 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr wieder einrücken.Freiw. Feuerwehr Tulln-Stadt mit Tanklöschfzg. 1, Abschleppfzg., Wechselladefzg. 2 mit Wechselladeaufbau-Abschlepp und 12 MitgliedernRotes Kreuz Tulln mit Rettungstransportwagen und NotarzteinsatzfahrzeugRotes Kreuz Kirchberg am Wagram mit einem RettungstransportwagenPolizei Tulln mit drei Fahrzeugenaus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier