Vogelpest: Hühner scharren im Käfig

18.01.2017, 00:00 Uhr

Stallpflicht für Tullns Piperl: Polarkälte begünstigt Virus.

BEZIRK TULLN / Ö. "Die armen Pipperl! Jetzt müssen sie anstatt auf 700 auf 25 m² leben", sagt Franz Draxlmayer aus Langenlebarn.Grund dafür, dass er gemeinsam mit seinen Kumpels einen "Wintergarten" für die Hühner gebaut hat, ist die Verordnung zur Stallhaltung für ganz Österreich, weil es als "Gebiet mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko definiert wird", informiert Harald Schliessnig, Geschäftsführer der Österreichischen Qualitätsgeflügelvereinigung (ÖQGV) mit Sitz in Tulln. Die Stallpflicht bringe Sicherheit, denn die Übertragung der Vogelgrippe erfolge über Tröpfchen: "Wir haben momentan das Problem, dass Wildvögel erkranken, der Virus im Kot bis zu 60 Tage überlebt. Die Kälte tötet den Virus nicht ab, im Gegenteil", erklärt der Experte und betont, dass die "Tiere im Stall am besten geschützt sind und damit der Kontakt zu den Wildvögeln vermieden wird".

Influenza vs. Vogelgrippe

Auch wenn Menschen an der Influenza leiden – bisher ist kein einziger Fall bekannt, dass eine Person eine Vogelgrippe hatte, auch "gibt es kein Risiko, was den Verzehr von Eiern oder Fleisch betrifft", betont Schliessnig.Im Bezirk Tulln gibt es 750 Geflügelhalter, weiß Amtstierarzt Christoph Hofer-Kasztler. Ob die Besitzer der Stallpflicht nachkommen, wird von der Behörde überprüft und entsprechend geahndet. Mit einer Anzeige sei zu rechnen – es komme auf die Größe des Bestandes an – aber ab etwa 200 Euro könne die Strafe schon ausmachen, so Hofer-Kasztler.Dass ein Befall unverzüglich gemeldet werden muss, sollte den Geflügelbesitzern klar sein, in Österreich ist bisher ein einziger Fall bei Hausgeflügel gemeldet worden – der war in Vorarlberg.Zur Sache:Österreich ist ein "Gebiet mit erhöhtem Geflügelpest-Risiko", eine Ansteckungsgefahr für Hausgeflügel ist zu befürchten. In Europa sind 398 Fälle bei Hausgeflügel und 351 Fälle bei Wildgeflügel festgestellt worden, in der Steiermark sind Schwäne an der Vogelgrippe verendet.auf der Website der Österreichischen Qualitäsgeflügelvereinigung finden Sie hier aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier