"Wart', jetzt hebt er ab!"

21.12.2016, 00:00 Uhr

Öppinger lassen Modellballone im Bezirk in die Lüfte gehen; Treffen im Jänner zieht auch Schweizer an.

Leidenschaft entdeckt

ÖPPING / ATZELSDORF / BEZIRK TULLN. Obwohl sie als einzige Österreicher mit ihrem Modellballon in Deutschland beim Weltrekord dabei waren, sind sie auf dem Boden geblieben. Der einzige der hier abgehoben ist, ist der Pilot – eine Puppe, die im Korb mit dem Ballon ferngesteuert wird.Iris und Reinhold Schuster haben ein außergewöhnliches Hobby, das aus der Not heraus entstanden ist. Die Drachen haben's dem Paar in Parndorf angetan, aber solche, die an die hundert Quadratmeter Fläche haben. Wenn jedoch kein Wind ist – und das musste der Beamte am eigenen Leib erfahren, dann macht das – auch mit einem großen – keinen Spaß. Also entdeckte er die Leidenschaft zum Modellballon.

Da rattern die Nähmaschinen

Sekundengenauer Ablauf

Platterl ist wie Blackbox

Doch nicht nur das, auch Nähmaschinen nennt der 53-Jährige sein Eigen, denn jeder Ballon wird selbst genäht. "230 Teile etwa waren es bei dem Ballon mit Afrika-Motiv", zeigt er. Auch Lehrgeld mussten die beiden bezahlen: "Wir haben uns überhaupt nicht ausgekannt", sagt Reinhold, Iris lacht und ergänzt: "Und der Pilot war auch gleich weg", meint sie damit jene Puppe, die im Korb sitzt. Heute haben die beiden viel Erfahrung, auch wenn die Szene in Österreich unbedeutend ist – im Gegenteil zu Deutschland.Eine Choreografie braucht es jedoch schon, wenn fünfzig Modellballonfahrer einen Weltrekord brechen wollen – und so lief es im Schwarzwald ab: "Ballon hinlegen, kalt aufblasen, nächstes Kommando umsetzen", erinnert sich Reinhold. Bei den jährlichen Treffen geht es nicht ganz so streng zu, der Ehrgeiz ist jedoch ein ständiger Begleiter: Denn der Fuchs will eingeholt werden. Im Klartext: Ein Ballon, fährt voran, die anderen folgen ihm und sollten so nahe wie möglich bei ihm landen. "Und dann wird da schon mal der Rollmeter ausgepackt und gemessen", lacht Iris, die gemeinsam mit ihrem Reini im September den zweiten Platz belegte.Was tun, wenn der gute Ballon jedoch der Meinung ist, dass er auf die Fernsteuerung verzichten kann? Dann kommt der irgendwo runter, in jedem Korb ist auch eine gravierte Aluminium Plakette drinnen – "das ist sozusagen wie eine Blackbox", erklärt der Beamte.Notwendig sein wird das nicht, alle Ballonfahrer sind bestens versichert, auch dann, wenn ein elitärer Kreis Mitte Jänner im Bezirk Tulln ihre Modellballone steigen lassen wird.Zur Sache:Auch wenn die Modellballonszene klein ist – im Bezirk findet von 12. bis zum 14. Jänner 2017 ein Treffen statt. "Ich heb' ab" heißt's dann am 13. und 14. Jänner, wo Ballone in die Lüfte steigen werden, voraussichtlich im Bereich von Atzelsdorf.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier