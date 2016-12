Weihnachtsfeier der Stadtfeuerwehr

18.12.2016, 20:22 Uhr

Feuerwehrkurat Pfarrer Anton Schwinner, der nicht persönlich an der Feier teilnehmen konnte, übermittelte jedoch einen Datenträger mit einer Auswahl an stimmungsvollen Fotografien mit musikalischer Untermalung und schenkte so zur Einstimmung ruhige und besinnliche Minuten.

Leistungen und Verständnis

Neues Fahrzeug

Ehrenring für Müller

In seiner Ansprache bedankte sich Feuerwehrkommandant-Stv. Dr. Alfred Eisler bei den Feuerwehrmitgliedern und deren Angehörigen für ihre erbrachten Leistungen, sowie bei deren Partnern für das entgegengebrachte Verständnis und warf einen kurzen Blick zurück auf das vergangene Jahr.Bei Ernst Ambrozy, welcher erst wenige Tage zuvor seine Funktion als Feuerwehrkommandant aus gesundheitlichen Gründen zurücklegte, bedankte er sich im Namen der Feuerwehrmitglieder für seine langjährige verantwortungsvolle Tätigkeit als Kommandant der Stadtfeuerwehr Tulln und überreichte als Zeichen der Anerkennung ein Ehrengeschenk.Stadträtin Susanne Stöhr-Eißert bedankte sich für die Leistung und das große Engagement der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder und Vizebürgermeister KommR Harald Schinnerl konnte ankündigen, dass die Anschaffung eines neuen Hilfeleistungsfahrzeuges 3 - als Ersatz für das bereits über 20 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 1 - wie geplant 2018 erfolgen wird.Im Rahmen der Feier wurde Hauptbrandinspektor Gerhard Müller anlässlich seines 50. Geburtstages für seine langjährige Mitgliedschaft und Verdienste der Ehrenring der Stadtfeuerwehr Tulln verliehen.Im Anschluss wurde das Buffet mit verschiedenen Schmankerln eröffnet und eine gemütliche und einsatzfreie Weihnachtsfeier nahm ihren Lauf.Das Kommando der Stadtfeuerwehr Tulln möchte auf diesem Weg allen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest wünschen.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier