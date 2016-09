Wirtschaftsstandort Atzenbrugg hat Potential

28.09.2016, 07:30 Uhr

Viel PotentialViel Zuzug heißt natürlich für Gewerbetreibende viel Potential. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren sehr viel dazu beigetragen, die infrastrukturellen Einrichtungen sind hervorragend, die Anbindung nach Wien ebenso, somit eine Gemeinde mit einem riesigen Potential, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. In der Vermarktung von Grundstücken sieht der erfahrene Makler bei guten Lagen einen Quadratmeterpreis von bis zu 100 Euro, in weniger guten Lagen um 80 Euro. "Leistbares Wohnen, ein aktuell moderner Satz, trifft hier wahrlich zu", ist Karl-Heinz Grüneis überzeugt.Gewerbegebiet TrasdorfLaut Auskunft der Marktgemeinde werden im Gewerbegebiet Trasdorf Grundstücke ab 2.000 m² bereits um 18 Euro angeboten.Insgesamt stehen etwa 4 ha zur Verfügung.