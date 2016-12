Zimmerbrand in Frauendorf

31.12.2016, 17:34 Uhr

In Frauendorf (Gem. Königsbrunn) brach am Heiligen Abend ein Brand aus. Kurz nach der Christmette heulten die Sirenen bei den umliegenden Feuerwehren.Als die Feuerwehr Bierbaum eintraf, stellte sich heraus dass es sich um einen Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus handelte. Alle Personen konnten das Gebäude vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Feuerwehr ging mit schwerem Atemschutz vor. Unter Vornahme von einem Strahlrohr konnte der Brand loklaisiert und schließlich bekämpft werden. Insgesamt waren vier Atemschutztrupps im Einsatz. Nach zwei Stunden war der Einsatz beendet und die letzten Kräfte konnten wieder einrücken.Die Brandursache ist bekannt, verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden durch den Brandrauch.

FF-BierbaumFF-FrauendorfFF-KönigsbrunnFF-AbsdorfFF-NeudeggAFK-KirchbergRotes Kreuz KirchbergRotes Kreuz TullnNotarzt TullnPolizei Kirchberg