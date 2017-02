Zwillinge als "Abnehm-Turbo"

13.02.2017, 20:31 Uhr

Sängerin Beyoncé erwartet Twins: Tipps von Mehrlingsmüttern aus der Region.

BEZIRK TULLN. Letzte Nacht hat sie nur fünf Stunden geschlafen, weil "zwei der Drillinge krank sind", erklärt Sandra Beutl aus Pixendorf.Wenig Schlaf – darauf kann sich auch Sängerin Beyoncé einstellen. Wie sie via Instagram mitteilt, erwartet sie Zwillinge. Wie das Leben dann ist, die Bezirksblätter haben nachgefragt.Klosterneuburgs Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager betont, dass "wir (Anm. Zwillingsbruder Johannes) in der Schule und beim Sport ein gutes Team waren". Rudern war ihre Leidenschaft: "Zu zweit haben wir auch als höchsten Erfolg einen Vizemeistertitel in Österreich erreicht und vier in Folge bei der NÖ Meisterschaft", erzählt er. Die Mutter wusste jedoch nichts von den Zwillingen, ihr wurde gesagt, dass "sie ein großes Baby kriegt".

Rollen getauscht

Ein eingespieltes Team sind auch Karin und Erika Kainrath aus Rappoltenkirchen, die bis zur Hauptschulzeit im Partnerlook so manch einen hinters Licht führten: "Für einen mündlichen Test haben wir mal die Rollen getauscht. Es war riskant, ist aber durchgegangen", erinnert sich Kainrath schmunzelnd.Wie das Leben einer XXL-Familie ist, weiß Drillingsmutter Beutl: "Die Organisation ist das Wichtigste. Mit drei so kleinen Zwergerln kannst nicht sagen, ich geh' jetzt einkaufen. Schließlich muss das mit drei Maxi Cosis bewältigt werden".Tipps für Beyoncé hält Elisabeth Vukits (Sohn ist vier, die Zwillinge sind fünf Monate) aus Zöfing bereit: "Man muss jede Hilfe annehmen, die man kriegen kann. Die Oma kocht, die Tante geht mit den Zwillingen spazieren und inzwischen kann man allein einkaufen gehen", so die dreifache Mutter, die aber auch aus eigener Erfahrung weiß, dass der "Babyspeck bald weg ist. Zwillinge sind ein Abnehm-Turbo, weil man einfach keine Zeit zum Essen hat. Beyoncé wird schnell wieder ihre Figur zurück haben und in ihre Bühnenoutfits passen", sagt Vukits.Facharztvorträge, Geburtsvorbereitung, Betreuung vor und nach der Geburt, sowie Yoga – das alles bietet das Tullner Mütterstudio aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier