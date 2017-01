SJ gründet Gruppe in STAW

26.01.2017, 18:33 Uhr

SJ-Czaak: „Kämpfen für soziale Gerechtigkeit!“

Höchste Zeit zum Handeln

SANKT ANDRÄ-WÖRDERN (red). Am Dienstag, 24. Jänner, fand sich im Veranstaltungssaal der Gemeinde St. Andrä/Wördern unter Beisein von SPÖ-Parteiobmann Franz Semler eine Gruppe von zehn Jugendlichen zusammen, um eine Gruppe der Sozialistischen Jugend (SJ) zu gründen. Zu Gast war auch der Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich Mirza Buljubasic sowie Bezirksvorsitzender Daniel Gürtler.„Es freut mich besonders, dass wir nach Tulln und Zwentendorf nun in St. Andrä/Wördern die dritte SJ-Gruppe im Bezirk gründen", begrüßte Gürtler die motivierte Gruppe.Zum Vorsitzenden gewählt wurde Frederik Czaak, der in seiner Wahlrede festhielt: „Wenn 8 Menschen so viel Vermögen besitzen, wie die ärmere Hälfte der Erdbevölkerung, dann ist es höchst an der Zeit etwas zu tun!" Wenn man die Welt verändern wolle, müsse man in der Gemeinde anfangen, so Czaak.Erste Aktivitäten sind bereits geplant: So will die neue SJ-Gruppe sich bei Festen im Ort engagieren, eine Spendenaktion für die örtlichen Flüchtlinge organisieren und beim jährlichen Weihnachtsdorf künftig einen Punschstand veranstalten.