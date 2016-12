10.12.2016, 09:48 Uhr

5. Ruppersthaler Mammutlauf

8. Dezember 2016 – der Mammutlauf in Ruppersthal stand auf dem Laufkalender. Der SC Neustift im Felde war mit einer kleinen Delegation am Start. Lina Neuhold, Erich Schuster und Clemens Fraßl wagten sich an den 5,4 Kilometer langen Cross Kurs, der den Läufern alles abverlangte!Clemens Fraßl bewältigte den Kurs in 32:22 Minuten und belegte in der Altersklasse M20 den 9.Platz.

Erich Schuster ging gesundheitlich angeschlagen ins Rennen und schaffte in 32:00 Minuten in der Altersklasse M40 den 39. Platz.Lina Neuhold ging voll motiviert an den Start und konnte sich von Anfang an bei den schnellen Läufern anhängen und erzielte in einer Zeit von 26:19 Minuten den 2. Platz in der Klasse W U16. Mit dieser Zeit war sie an diesem Tag auch die 6. schnellste Dame.Wir gratulieren unseren Läufern für die tollen Leistungen.Weiter Infos zum SC Neustift im Felde auf www.scn2009.at