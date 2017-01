Das machen die Ruderer im Winter

26.01.2017, 19:10 Uhr

522 Ruderer am Start

Der Gastgeber und Organisator, der Ruderverein Seewalchen hat eine Top-Veranstaltung auf die Beine gestellt: 35 Vereine, 298 Starter in den Einzel- sowie 224 in den Teambewerben. In Summe also 522 Ruderer – und 7 davon kommen aus Tulln: Die 4 Männer und 3 Frauen holen das Maximum: 4 Podestplätze.Gleich in der Früh startet Leonhard Riemer im Bewerb Sprint 500m mit der Silbermedaille, im nächsten Rennen fährt Reinhard Tauber im Bewerb Masters C über 1000m ebenfalls aufs Podest – Bronze!Im Bewerb Team Masters-Mixed 2000m rudern am Nachmittag Marianne Riemer, Doris Pennetzdorfer, Reinhard Tauber und Franz Gratsch auf Platz 3. Wenige Minuten später holen sich im letzten Rennen des Tages Max Brönimann, Leonhard Riemer, abermals Doris Pennetzdorfer und Johanna Hiesinger die Goldmedaille.

Unangefochtener Sieg

Absolute Highlights der Staatsmeisterschaft waren zwei neue österreichische Rekorde: Armin Auerbach (Ausseerland) gewinnt in der Klasse Leichtgewichts-Junioren U18 mit 6:39,2 Minuten über 2000 Meter die Goldmedaille. Und die regierende Europameisterin und Olympia-Sechste von Rio 2016, Magdalena Lobnig (Völkermarkt), rast in 6:45,1 zum unangefochtenen Sieg.So gaben sich Spitzensport und Breitensport bei dieser gelungenen Veranstaltung perfekt die Hand. Der Erfolg auf der ganzen Linie und auch jede Menge Spaß lassen uns schon in den Startlöchern scharren und sehnsüchtig warten, bis das Eis auf der Großen Tulln wieder schmilzt.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier