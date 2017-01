Dressurkurs mit Videoanalyse im UPSV Hobby Pferd

08.01.2017, 18:07 Uhr

Ganz nach dem Motto, es gibt kein schlechtes Wetter sondern nur falsche Kleidung, startete der UNION Pferdesportverein Hobby Pferd am 7. + 8. Jänner 2017 mit einem Dressurkurs ins neue Jahr.Der Dressurkurs mit Videoanalyse wurde von Reitinstruktor TA Dr. Barbara Röder geleitet. Die Teilnehmer wurden am Samstag mit der Videokamera aufgenommen und am Ende des Tages wurden die Ausschnitte analysiert. Fehler wurden besprochen und Lösungsvorschläge beratschlagt.Am Sonntag stand die Umsetzung des neu erlernten am Programm. Die Reiter sowie die Pferde waren mit Engagement dabei und freuen sich auf eine Fortsetzung des Kurses.